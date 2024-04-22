У леопардовій сукні з вирізом на животі: британська модель приміряла спокусливе вбрання

Арабелла Чі з різних ракурсів продемонструвала фігуру у мінісукні з "хижим" принтом.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram світлини свого нового спокусливого аутфіту.
Дівчина приміряла коротку сукню з леопардовим принтом і пікантним вирізом на животі і на грудях. Вона чудово підкреслила її струнку фігуру і ноги.
Вбрання білявка скомбінувала з чорними босоніжками з підборами у вигляді логотипу бренду Saint Laurent.
Арабелла зробила гарне укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і завершила лук золотими прикрасами.
Нагадаємо, раніше Арабелла Чі похизувалася стрункою фігурою і сексуальними грудьми у бікіні бананового кольору.
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