У леопардовій сукні з високим розрізом: Єва Лонгорія в ефектному образі позувала у фотосеті

47-річна акторка у вбранні з анімалістичним принтом позувала перед фотографом.

Єва Лонгорія продемонструвала ефектний аутфіт, у якому вона постала у новій стильній фотосесії.

Перед об'єктивом фотокамери акторка з'явилася у довгій леопардовій сукні з високим розрізом, який дозволив їй похизуватися стрункими ногами.

Вбрання зірка скомбінувала із золотистими босоніжками на високій платформі і підборах.

Позувала Лонгорія між великими кущами та у приміщенні біля розкішного старовинного стола.

Лук акторка доповнила зачіскою з локонами і ніжним макіяжем.

Нагадаємо, Єва взяла участь у показі L'Oreal. Вона продефілювала у короткій сукні з пір'ям і паєтками.

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