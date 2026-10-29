У леопардовій сукні з високим розрізом: Серена Вільямс продемонструвала гламурний образ на галавечорі

Серена Вільямс / © Associated Press

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Серена Вільямс відвідала галавечір Airbnb, який відбувся у студії Milk Studios у Лос-Анджелесі. Перед фотографами спортсменка постала в ефектному вечірньому образі від Clio Peppiatt.

На Серені була довга обтисла сукня з леопардовим принтом, на широких бретельках і з глибоким квадратним декольте. Вбрання було оздоблене блискучим бісером, який утворював леопардовий візерунок у сріблястих, золотистих, чорних і коричневих відтінках. Сукня також мала високий розріз спереду, який відкривав ногу.

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Серена Вільямс / © Associated Press

Вільямс поєднала вбрання з чорними лакованими туфлями-човниками на шпильках. У вухах у неї були блискучі срібні сережками, на шиї — діамантове кольє з великим темним каменем краплеподібної форми, а на руці — каблучка і масивний чорний годинник.

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Серена Вільямс / © Associated Press

Серена уклала волосся хвилями з бічним проділом і перекинула частину локонів на одне плече. У макіяжі вона підкреслила очі темними тінями й пишними віями, а губи нафарбувала червоною помадою. У неї також був яскравий червоний манікюр.

Серена Вільямс / © Associated Press

Нагадаємо, Серена Вільямс у пуховій спідниці і грубих чоботах з’явилася на відкритті бутика у Нью-Йорку.

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