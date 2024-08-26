У леопардовому бікіні і відвертій сукні: новий сексуальний образ Арабелли Чі

Дівчина не втомлюється хизуватися спокусливими луками.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – поділилася в Instagram знімками свого нового сексуального аутфіту, у якому вона зібралася на вечірку.
Цього разу білявка одягла леопардове бікіні і відверту сукню у "хижий" принт. Вбрання мало глибоке декольте, вирізи по боках і оголену спину.
Образ Арабелла доповнила стильними сонцезахисними окулярами. Вона розпустила волосся, вуха прикрасила лаконічними сережками, шию – золотими ланцюжками, а руки – браслетами, годинником і каблучками.
Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі продемонструвала струнку фігуру у купальнику волошкового кольору з металевим кільцем між грудьми.
Читайте також:
- Ох і спокусниця: британська модель у білому бікіні похизувалася сексуальними сідницями
- Сексуальна білявка: модель у купальнику з "хижим" принтом похизувалася спокусливими формами
- У латексному боді: британська модель похизувалася сексуальними формами