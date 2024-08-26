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У леопардовому бікіні і відвертій сукні: новий сексуальний образ Арабелли Чі

У леопардовому бікіні і відвертій сукні: новий сексуальний образ Арабелли Чі

У леопардовому бікіні і відвертій сукні: новий сексуальний образ Арабелли Чі

Арабелла Чі

Дівчина не втомлюється хизуватися спокусливими луками.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – поділилася в Instagram знімками свого нового сексуального аутфіту, у якому вона зібралася на вечірку.

Цього разу білявка одягла леопардове бікіні і відверту сукню у "хижий" принт. Вбрання мало глибоке декольте, вирізи по боках і оголену спину.

Арабелла Чі / ©
Арабелла Чі

Образ Арабелла доповнила стильними сонцезахисними окулярами. Вона розпустила волосся, вуха прикрасила лаконічними сережками, шию – золотими ланцюжками, а руки – браслетами, годинником і каблучками.

Арабелла Чі / ©
Арабелла Чі

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі продемонструвала струнку фігуру у купальнику волошкового кольору з металевим кільцем між грудьми.

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