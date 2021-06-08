У леопардовому бікіні і з двома кісками: "ангел" Барбара Палвін зайнялася снорклингом

Модель любить пляжний відпочинок.

27-річна угорська супермодель і один з "ангелів" Victoria's Secret — Барбара Палвін, вже повернулася з відпочинку у Мексиці. Дівчина відпочивала у місті Тулум, яке полюбилося всіма останнім часом

Барбара Палвін / Instagram Барбари Палвiн

Незважаючи на те, що відпустка скінчилася, Барбара вирішила показати, чим вона займалася. Топмодель в леопардовому бікіні і з двома кісками зайнялася снорклингом. Вона з масками і ластами плавали серед черепах і інших морських тварин.

Барбара Палвін / Instagram Барбари Палвiн

Нагадаємо, раніше Барбара Палвін показувала, який вона має вигляд без макіяжу. Фото було зроблено саме в Тулумі. Але, поки вона там відпочивала, свою геолокацію не називала.

Барбара Палвін / Instagram Барбари Палвiн

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