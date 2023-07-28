У леопардовому бікіні та в компанії дочок: Б'янка Балті показала, як відпочиває у Ніцці

39-річна модель Б'янка Балті показала кадри з відпустки, яку вона проводить з доньками та друзями у французькій Ніцці.

Манекенниця не часто ділиться кадрами свого приватного життя у соцмережах. На цьому фото, яке Б'янка опублікувала в блогу в Instagram, вона зображена в леопардовому бікіні та пісочних тонких штанях вільного крою з торочкою на штанинах.

Б'янка зазнімкована сидячи на дивані зі своїми доньками – старшою 16-річною Матильдою та молодшою 8-річною Мією.

"Родина", – коротко підписала фотографію модель.

Б'янка Балті з дочкою Матильдою / Фото: Instagram Б'янки Балті

Також у блогу Балті публікувала та інші кадри з відпочинку та показувала знімки з доньками.

Б'янка Балті / Фото: Instagram Б'янки Балті

Багато моделей зараз вирушили на курорти у відпустку. Нещодавно знімками з Ібіці ділилася бразилійка Алессандра Амбросіо.

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