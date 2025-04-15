У леопардовому бікіні: Єва Лонгорія блиснула підкачаним пресом

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

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50-річна акторка, продюсерка та бізнесвумен — Єва Лонгорія — продемонструвала спортивну фігуру на відпочинку. У своєму Instagram вона показала, як засмагала біля басейну. На фото зірка позувала у леопардовому бікіні на тонких бретельках та у бейсболці.

© Instagram Єви Лонгорії

У коментарях під публікацією шанувальники написали багато компліментів Єві та її підкачаному пресу. Акторка перебуває у чудовій фізичній формі, а все завдяки її дисципліні – вона не пропускає тренування та веде здоровий спосіб життя.

Також Лонгорія зазначає, що активно рухається протягом усього дня – вона багато гуляє зі своїм сином та любить танцювати під час приготування їжі. А в харчуванні дотримується принципу "чистої" їжі (овочі, білок, корисні жири), хоча іноді дозволяє собі щось "шкідливе", наприклад, страви своєї улюбленої мексиканської кухні.

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Раніше, нагадаємо, Єва Лонгорія знялася для глянцю в піджаку на голе тіло та розповіла про свої секрети краси.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії