У леопардовому бікіні: зірка OnlyFans Джессіка Алвес кокетливо похизувалася величезними грудьми

Бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother і зірка OnlyFans – Джессіка Алвес – опублікувала в Instagram відео, на якому вона продемонструвала свій ефектний пляжний лук.

Жінка позувала перед камерою у леопардовому бікіні із червоними завязками. Алвес кокетливо похизувалася величезним бюстом, тонкою талією і широкими стегнами.

"Просто жити недостатньо. Треба мати сонце, свободу і маленьку квіточку", – підписала Джес фото.

Нагадаємо, минулого разу Джессіка Алвес продемонструвала спокусливий образ у чорній білизні з мереживом, яку доповнила чорним поясом із підтяжками для панчох.

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