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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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64
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1 хв

У леопардовому бюстгальтері і шкіряному корсеті: Бібі Рекса у зухвалому луку запалила на сцені

Американська співачка виступила на площі Рокфеллера у сміливому вбранні.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Бібі Рекса

Бібі Рекса / © Getty Images

Бібі Рекса виступила у програмі Today на каналі NBC. Концерт відбувся просто неба на площі Рокфеллера у Нью-Йорку.

На сцені співачка постала у леопардовому мереживному бюстгальтері, який поєднала з білим укороченим болеро з рукавами до ліктів. Вона також одягла чорний шкіряний корсет, що підкреслив її талію та пишне декольте.

Бібі Рекса / © Getty Images

Бібі Рекса / © Getty Images

На Бібі були ще чорні шкіряні мікрошорти, прикрашені металевими люверсами, ремінцями, ланцюгами та масивним поясом із декоративною пряжкою. Аутфіт зірка доповнила чорними колготами в сітку. А взула Рекса високі шкіряні черевики на грубій масивній платформі зі шнурівкою, пряжками та металевими шипами.

Яскравим кольоровим акцентом стали рожеві рукавички без пальців із шипами. Лук Бібі також доповнили багатошарове масивне намисто з ланцюгів і темний манікюр. Артистка зробила укладання з рівним проділом і макіяж з акцентом на очах.

Сценічний аутфіт Бібі вийшов зухвалим і сексуальним, із виразними рокерськими та панківськими нотками.

Нагадаємо, Бібі Рекса у топі зі шнурівкою похизувалася пишними грудьми.

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