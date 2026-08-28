У леопардовому бюстгальтері і шкіряному корсеті: Бібі Рекса у зухвалому луку запалила на сцені

Бібі Рекса / © Getty Images

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Бібі Рекса виступила у програмі Today на каналі NBC. Концерт відбувся просто неба на площі Рокфеллера у Нью-Йорку.

На сцені співачка постала у леопардовому мереживному бюстгальтері, який поєднала з білим укороченим болеро з рукавами до ліктів. Вона також одягла чорний шкіряний корсет, що підкреслив її талію та пишне декольте.

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Бібі Рекса / © Getty Images

На Бібі були ще чорні шкіряні мікрошорти, прикрашені металевими люверсами, ремінцями, ланцюгами та масивним поясом із декоративною пряжкою. Аутфіт зірка доповнила чорними колготами в сітку. А взула Рекса високі шкіряні черевики на грубій масивній платформі зі шнурівкою, пряжками та металевими шипами.

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Яскравим кольоровим акцентом стали рожеві рукавички без пальців із шипами. Лук Бібі також доповнили багатошарове масивне намисто з ланцюгів і темний манікюр. Артистка зробила укладання з рівним проділом і макіяж з акцентом на очах.

Сценічний аутфіт Бібі вийшов зухвалим і сексуальним, із виразними рокерськими та панківськими нотками.

Нагадаємо, Бібі Рекса у топі зі шнурівкою похизувалася пишними грудьми.

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