У леопардовому боді: Крістіна Агілера, яка екстремально схудла, продемонструвала "нову" фігуру

43-річна американська співачка, яка схудла на 18 кілограмів, з'явилася на особливому заході у Голлівуді – вечірці на честь 25-річчя свого дебютного альбому, який носив її ім'я Christina Aguilera. Він побачив світ 24 серпня 1999 року.
На гламурному світському заході Крістіна Агілера вирішила з'явитися в максимально епатажному вбранні, оскільки одягла фіолетове латексне боді в леопардовий принт. Вбрання мало ефектне декольте та довгі рукави.
Носила це вбрання вона у поєднанні з сітчатими чорними колготками, зухвалим ременем з пряжкою та чорними туфлями.
Також Крістіна зробила яскравий макіяж, манікюр чорного кольору та додала до боді пухнасту чорну шубу. Фінальними акцентами її луку стали прикраси із діамантами.
Нагадаємо, що вперше свою "нову" фігуру Агілера продемонструвала на сцені у Лас-Вегасі. Під час свого шоу вона активно виступала, демонструючи боді різних фасонів та мінісукні. Тоді вона викликала багато запитань своїм екстремальним схудненням і просто шокувала публіку.
Звичайно, така швидка втрата ваги одразу наштовхує на думку, що Агілера скористалася новомодним голлівудським препаратом оземпік — ліками для діабетиків, за допомогою яких багато знаменитостей зараз втрачають вагу. Проте співачка заперечує, що робила ін'єкції.
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