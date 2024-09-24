У леопардовому боді: Крістіна Агілера, яка екстремально схудла, продемонструвала "нову" фігуру

43-річна американська співачка, яка схудла на 18 кілограмів, з'явилася на особливому заході у Голлівуді – вечірці на честь 25-річчя свого дебютного альбому, який носив її ім'я Christina Aguilera. Він побачив світ 24 серпня 1999 року.

На гламурному світському заході Крістіна Агілера вирішила з'явитися в максимально епатажному вбранні, оскільки одягла фіолетове латексне боді в леопардовий принт. Вбрання мало ефектне декольте та довгі рукави.

Носила це вбрання вона у поєднанні з сітчатими чорними колготками, зухвалим ременем з пряжкою та чорними туфлями.

Також Крістіна зробила яскравий макіяж, манікюр чорного кольору та додала до боді пухнасту чорну шубу. Фінальними акцентами її луку стали прикраси із діамантами.

Крістіна Агілера / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що вперше свою "нову" фігуру Агілера продемонструвала на сцені у Лас-Вегасі. Під час свого шоу вона активно виступала, демонструючи боді різних фасонів та мінісукні. Тоді вона викликала багато запитань своїм екстремальним схудненням і просто шокувала публіку.

Крістіна Агілера / Фото: Getty Images

Звичайно, така швидка втрата ваги одразу наштовхує на думку, що Агілера скористалася новомодним голлівудським препаратом оземпік — ліками для діабетиків, за допомогою яких багато знаменитостей зараз втрачають вагу. Проте співачка заперечує, що робила ін'єкції.

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