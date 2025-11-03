Вітторія Черетті

27-річна італійська модель і кохана актора Леонардо Ді Капріо Вітторія Черетті, як і багато інших знаменитостей, весело провела минулий Геловін. Вона сходила на святкову вечірку, а свої костюми показала в Instagram.

Перший її костюм складався з леопардового боді, чорного жакета, колготок у сітку і високих чобіт. Також вона наділа капелюх і взяла в руки довгий батіг.

Другий костюм був формою мисливців за привидами. Вітторія позувала в комбінезоні, грубих черевиках і рукавичках.

На її талії була рація з символом мисливців за привидами.

Зазначимо, Вітторія Черетті — успішна модель, яка дебютувала на подіумі в 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю і в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проєктах. Про її стосунки з Леонардо Ді Капріо стало відомо наприкінці літа 2023-го. Однак ані модель, ані актор не підтверджують чуток про їхній роман.

Нагадаємо, королевою Геловіну часто називають німецьку супермодель Гайді Клум. Вона вже понад 20 років організовує грандіозні вечірки на честь цього свята і вигадує собі просто неймовірні костюми — від спекотної Джессіки Ребіт до літньої жінки з варикозом на ногах і черв’яка. На найцікавіші її костюми дивіться тут.

Цього року вона з’явилася в реалістичному костюмі Медузи.