У леопардовому боді з пікантним декольте: красуня Жизель Бундхен потрапила під приціл папараці

Жизель Бундхен привела 10-річну доньку Вівіан на урок верхової їзди у Маямі. Дочка в кадр не потрапила, а ось саму Жизель охоче зазнімкували.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

Одягнена модель була в леопардовий топ, що нагадує купальник, з оголеною спиною та пікантним вирізом на декольте, продемонструвавши пружні груди. Жизель народила двох дітей і 2015 року зробила підтяжку грудей. Це був її подарунок собі на 35-річчя. Після двох вагітностей та грудного вигодовування двох дітей Бундхен не подобалися її груди, і вона вирішила це виправити. Однак не було інформації, чи вставляла модель собі імпланти, чи обійшлася просто підтяжкою.

Леопардовий боді Бундхен поєднувала із чорними короткими шортами та шкіряними сандалями на пласкій підошві. Її волосся було зібране в недбалий хвіст, а на обличчі були сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року стало відомо, що Бундхен та її чоловік Том Бреді найняли адвокатів із шлюборозлучних процесів. Але від того часу жодних новин про їхній шлюб або розлучення, що відбулося, не було.

Жизель Бундхен та Том Бреді / Фото: Associated Press

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