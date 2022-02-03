У леопардовому кардигані і без макіяжу: 19-річна донька Кейт Мосс на ланчі у Лондоні

У леопардовому кардигані і без макіяжу: 19-річна донька Кейт Мосс на ланчі у Лондоні

Ліла Мосс обрала для свого виходу стриманий аутфіт.

Донька Кейт Мосс – Ліла Мосс – відвідала ланч у Лондоні, організований акторкою та колишньою дружиною Джуда Лоу – Сейді Фрост на честь запуску її лінійки одягу для заняття йогою Frost Body.

Ліла обрала для заходу комфортний лук. Вона поєднала леопардовий кардиган з ангори, який спустила з одного плеча, з чорним топом і чорними штанями, які розширювалися донизу. Вбрання дівчина доповнила чорними черевиками на грубій підошві.

Ліла Мосс / Getty Images

Волосся Мосс зібрала в пучок, прикрасила шию широким ланцюжком і кулонами на тонкому ланцюжку, у вухах були золоті сережки-кільця, а на руках — золоті каблучки. На обличчі був відсутній макіяж.

Модель мило усміхалася фотографам на камеру.

Нагадаємо, на дні народженні своєї мами в ресторані Лілі з'явилася у білій сорочці, чорному джемпері, шкіряних штанях та чорному шкіряному пальті, а взута була у грубі черевики Doc Marten.

Ліла Мосс / Getty Images

Читайте також: