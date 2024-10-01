У леопардовому кетс'юті: топмодель Алессандра Амбросіо сходила на вечірку

43-річна бразильська топмодель та колишній "ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — сходила на вечірку, присвячену колаборації бренду Bebe та співачки Сіари.

Для свого вечірнього виходу модель вибрала лук з модним анімалістичним принтом. Вона надягла леопардовий кетс'ют з глибоким декольте, який доповнила чорним оксамитовим жакетом, маленькою чорною сумкою, силіконовими сабо на високих підборах, а також золотими круглими сережками.

(гортайте фото праворуч)

Сама ж Сіара одягла коротку блискучу сукню з камуфляжним принтом, яку доповнила штучною шубою та ботильйонами на високих підборах.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, раніше топмодель Алессандра Амбросіо у мініспідниці сходила на чемпіонат з тенісу. Вона відвідала Відкритий чемпіонат США з тенісу – US Open 2024 – і обрала для такого важливого спортивного заходу стильний лук, який складався з в'язаної білої кофти з короткими рукавами та блакитної мініспідниці.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Читайте також:

Красиві вбрання супермоделі Алессандри Амбросіо (28 фото)