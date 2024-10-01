У леопардовому кетс'юті: топмодель Алессандра Амбросіо сходила на вечірку

Зірка похизувалася луком з анімалістичним принтом.
43-річна бразильська топмодель та колишній "ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — сходила на вечірку, присвячену колаборації бренду Bebe та співачки Сіари.
Для свого вечірнього виходу модель вибрала лук з модним анімалістичним принтом. Вона надягла леопардовий кетс'ют з глибоким декольте, який доповнила чорним оксамитовим жакетом, маленькою чорною сумкою, силіконовими сабо на високих підборах, а також золотими круглими сережками.
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Сама ж Сіара одягла коротку блискучу сукню з камуфляжним принтом, яку доповнила штучною шубою та ботильйонами на високих підборах.
Нагадаємо, раніше топмодель Алессандра Амбросіо у мініспідниці сходила на чемпіонат з тенісу. Вона відвідала Відкритий чемпіонат США з тенісу – US Open 2024 – і обрала для такого важливого спортивного заходу стильний лук, який складався з в'язаної білої кофти з короткими рукавами та блакитної мініспідниці.
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