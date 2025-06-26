ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
2342
Час на прочитання
1 хв

У леопардовому кетс’юті і на шпильках: Глое Кардашян у гламурному образі з’явилася у Венеції

Зірка реаліті приїхала на розкішне весілля Джеффа Безоса і його коханої Лорен Санчес.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Глое Кардашян

Глое Кардашян / © Getty Images

Глое Кардашян потрапила до об’єктивів папараці в аеропорту Венеції «Марко Поло», коли йшла до водного таксі. Зірка реаліті разом зі своєю мамою Кріс Дженнер і сестрою Кім Кардашян приїхала до Італії на триденне весілля до американського мільярдера, засновника Amazon Джеффа Безоса і його коханої Лорен Санчес.

Кріс Дженнер, Кім і Глое Кардашян / © Getty Images

Кріс Дженнер, Кім і Глое Кардашян / © Getty Images

Глое мала гламурний вигляд. Вона була одягнена в леопардовий кетс’ют із колекції Skims x Dolce & Gabbana на тонких бретельках і з пікантним декольте, який підкреслив її спокусливі форми.

Глое Кардашян / © Getty Images

Глое Кардашян / © Getty Images

Лук Кардашян доповнила коричневими мюлями на шпильках. У неї було розпущене волосся, макіяж із бежевою помадою і довгий білий манікюр. Глое наділа на обличчя масивні чорні окуляри і прикрасила щиколотку золотим браслетом. В одній руці вона несла дорожню рожеву сукню з монограмою Louis Vuitton і з коричневими ручками, а в іншій — рожеву термокружку.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie