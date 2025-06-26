- Дата публікації
У леопардовому кетс’юті і на шпильках: Глое Кардашян у гламурному образі з’явилася у Венеції
Зірка реаліті приїхала на розкішне весілля Джеффа Безоса і його коханої Лорен Санчес.
Глое Кардашян потрапила до об’єктивів папараці в аеропорту Венеції «Марко Поло», коли йшла до водного таксі. Зірка реаліті разом зі своєю мамою Кріс Дженнер і сестрою Кім Кардашян приїхала до Італії на триденне весілля до американського мільярдера, засновника Amazon Джеффа Безоса і його коханої Лорен Санчес.
Глое мала гламурний вигляд. Вона була одягнена в леопардовий кетс’ют із колекції Skims x Dolce & Gabbana на тонких бретельках і з пікантним декольте, який підкреслив її спокусливі форми.
Лук Кардашян доповнила коричневими мюлями на шпильках. У неї було розпущене волосся, макіяж із бежевою помадою і довгий білий манікюр. Глое наділа на обличчя масивні чорні окуляри і прикрасила щиколотку золотим браслетом. В одній руці вона несла дорожню рожеву сукню з монограмою Louis Vuitton і з коричневими ручками, а в іншій — рожеву термокружку.