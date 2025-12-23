- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 35
- Час на прочитання
- 1 хв
У леопардовому кетс’юті і волохатих чоботах: модель з Панами похизувалася гламурним луком і пишними формами
Грейсі Бон не втомлюється ділитися з підписниками відео, на яких вона демонструє свої спокусливі луки.
Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон потішила фоловерів в Instagram відео, на якому похизувалася новим гламурним аутфітом.
Красуня була одягнена в обтислий чорно-біло-сірий кетс’ют із леопардовим принтом. Головним акцентом у ньому був глибокий виріз, який дозволив Бон продемонструвати свій спокусливий бюст.
Образ Грейсі доповнила об’ємним хутряним капелюхом вишневого кольору і такими самими волохатими чоботами.
«Привіт… це я», — підписала знаменитість відеоролик.
Нагадаємо, раніше Грейсі Бон показалася у кетс’юті з блискітками і відвертим декольте, зверху якого одягла чорну шкірянку з хутряним коміром.