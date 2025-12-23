ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
1 хв

У леопардовому кетс’юті і волохатих чоботах: модель з Панами похизувалася гламурним луком і пишними формами

Грейсі Бон не втомлюється ділитися з підписниками відео, на яких вона демонструє свої спокусливі луки.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон потішила фоловерів в Instagram відео, на якому похизувалася новим гламурним аутфітом.

Красуня була одягнена в обтислий чорно-біло-сірий кетс’ют із леопардовим принтом. Головним акцентом у ньому був глибокий виріз, який дозволив Бон продемонструвати свій спокусливий бюст.

Образ Грейсі доповнила об’ємним хутряним капелюхом вишневого кольору і такими самими волохатими чоботами.

«Привіт… це я», — підписала знаменитість відеоролик.

Нагадаємо, раніше Грейсі Бон показалася у кетс’юті з блискітками і відвертим декольте, зверху якого одягла чорну шкірянку з хутряним коміром.

Дата публікації
Кількість переглядів
35
