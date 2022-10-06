У леопардовому корсеті-бюстьє: Даша Астаф'єва похизувалася сексуальним декольте

Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram знімок авторства Julia Black, на якому вона продемонструвала спокусливий аутфіт. Позувала зірка, прикривши руками очі.

На артистці був леопардовий корсет-бюстьє, який ідеально підкреслив її сексуальне декольте.

Волосся вона зібрала у хвіст і доповнила лук макіяжем із бордовою помадою. Манікюр вишневого кольору завершив ефектний образ Астаф'євої.

Нагадаємо, раніше Даша показала знімки із радником Офісу президента Олексієм Аристовичем.

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