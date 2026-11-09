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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

У леопардовому корсеті, панчохах і з котячими вушками: Лотті Мосс показала грайливий образ

Модель влаштувала пікантну фотосесію, для якої перевтілилася у спокусливу кішечку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Лотті Мосс

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

Британська модель Лотті Мосс, молодша сестра супермоделі Кейт Мосс, опублікувала в Instagram світлини, на яких продемонструвала відвертий і грайливий лук.

Для фотосету білявка перевтілилася у спокусливу кішечку. Вона позувала на вінтажному дивані у леопардовому корсеті з глибоким декольте, яке підкреслило її гарні груди.

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

Корсет Лотті поєднала з чорними капроновими панчохами і туфлями на високих підборах і платформі, прикрашеними пір’ям. Доповнили її пікантний аутфіт леопардові мітенки та обруч із гострими котячими вушками.

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

Особливу увагу модель приділила макіяжу: вона намалювала чорний котячий носик і вусики на щоках, а очі підкреслила стрілками. Губи нафарбувала помадою приглушеного рожевого відтінку. Волосся Лотті уклала у пишні локони з чубчиком. Чорний манікюр завершив аутфіт дівчини.

Модель також продемонструвала свої численні татуювання на руках і тілі, які додали її образу зухвалості.

Нагадаємо, Лотті Мосс у квітковій сукні і капелюсі з мереживом з’явилася на кінних перегонах.

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