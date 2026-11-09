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- Шоу-бізнес
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У леопардовому корсеті, панчохах і з котячими вушками: Лотті Мосс показала грайливий образ
Модель влаштувала пікантну фотосесію, для якої перевтілилася у спокусливу кішечку.
Британська модель Лотті Мосс, молодша сестра супермоделі Кейт Мосс, опублікувала в Instagram світлини, на яких продемонструвала відвертий і грайливий лук.
Для фотосету білявка перевтілилася у спокусливу кішечку. Вона позувала на вінтажному дивані у леопардовому корсеті з глибоким декольте, яке підкреслило її гарні груди.
Корсет Лотті поєднала з чорними капроновими панчохами і туфлями на високих підборах і платформі, прикрашеними пір’ям. Доповнили її пікантний аутфіт леопардові мітенки та обруч із гострими котячими вушками.
Особливу увагу модель приділила макіяжу: вона намалювала чорний котячий носик і вусики на щоках, а очі підкреслила стрілками. Губи нафарбувала помадою приглушеного рожевого відтінку. Волосся Лотті уклала у пишні локони з чубчиком. Чорний манікюр завершив аутфіт дівчини.
Модель також продемонструвала свої численні татуювання на руках і тілі, які додали її образу зухвалості.
Нагадаємо, Лотті Мосс у квітковій сукні і капелюсі з мереживом з’явилася на кінних перегонах.