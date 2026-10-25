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- Шоу-бізнес
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У леопардовому костюмі і чорних чоботях: 70-річна Кріс Дженнер продемонструвала стильний образ у Римі
Зірка реаліт зробила ставку на анімалістичний принт, який поєднала з ефектними аксесуарами.
Американську телезірку і бізнесвумен Кріс Дженнер папараці зазнімкували біля розкішного готелю Bulgari у Римі. 70-річна знаменитість продемонструвала гламурний аутфіт.
На Кріс був ефектний фактурний костюм з леопардовим принтом, який складався з жакета без коміра і спідниці міді з розрізом. Краї жакета були оздоблені контрастною світлою тасьмою з декоративними елементами.
Під жакет Дженнер одягла чорний топ. Лук вона доповнила високими чорними шкіряними чоботами на низькій підошві і леопардовою сумкою з такої самої тканини як її вбрання.
Вуха Кріс прикрасила діамантовими сережками, шию — золотим ланцюжком з діамантами, а на руках сяяли золоті каблучки. Н аобличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри.
Зірка реаліті зробила стильне укладання з чубчиком, а на губи нанесла бежеву помаду з глянцевим ефектом.
Нагадаємо, Кріс Дженнер у шовковій сукні та жакеті зі стразами приїхала на вечірку.