У леопардовому костюмі і чорних чоботях: 70-річна Кріс Дженнер продемонструвала стильний образ у Римі

Кріс Дженнер / © Getty Images

Реклама

Американську телезірку і бізнесвумен Кріс Дженнер папараці зазнімкували біля розкішного готелю Bulgari у Римі. 70-річна знаменитість продемонструвала гламурний аутфіт.

На Кріс був ефектний фактурний костюм з леопардовим принтом, який складався з жакета без коміра і спідниці міді з розрізом. Краї жакета були оздоблені контрастною світлою тасьмою з декоративними елементами.

Реклама

Кріс Дженнер / © Getty Images

Під жакет Дженнер одягла чорний топ. Лук вона доповнила високими чорними шкіряними чоботами на низькій підошві і леопардовою сумкою з такої самої тканини як її вбрання.

Реклама

Вуха Кріс прикрасила діамантовими сережками, шию — золотим ланцюжком з діамантами, а на руках сяяли золоті каблучки. Н аобличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри.

Зірка реаліті зробила стильне укладання з чубчиком, а на губи нанесла бежеву помаду з глянцевим ефектом.

Нагадаємо, Кріс Дженнер у шовковій сукні та жакеті зі стразами приїхала на вечірку.

Новини партнерів