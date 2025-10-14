ТСН у соціальних мережах

У леопардовому костюмі і з червоною помадою: папараці заскочили акторку Ізабель Мей у гламурному образі

Ізабель Мей бере участь у зніманнях стрічки, у якій також знімається Джей Ло.

Аліна Онопа
Ізабель Мей

Ізабель Мей / © Getty Images

До об’єктивів папараці на знімальному майданчику фільму «Остання місіс Перріш» у Нью-Йорку потрапила американська акторка Ізабель Мей. У стрічці, заснованій на однойменному романі письменниці Лів Константейн, вона грає разом із Дженніфер Лопес.

Ізабель мала гламурний вигляд, який привертав увагу всіх довкола. На зірці було вбрання з леопардовим принтом, яке складалося з мініспідниці та елегантного жакета приталеного силуету і з відкритими плечима.

Ізабель Мей / © Getty Images

Ізабель Мей / © Getty Images

Лук Мей доповнила шоколадними замшевими босоніжками на високих платформах і підборах та бордовою сумкою із золотою пряжкою. Волосся їй уклали хвилями, зробили макіяж із червоною помадою і довгий темний манікюр зі стразами. Вуха акторка прикрасила круглими сережками з камінням, шию — золотисто-білим кольє і завершила аутфіт масивними окулярами у леопардовій оправі.

