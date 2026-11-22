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- Шоу-бізнес
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У леопардовому костюмі і з оголеним животом: Елізабет Дебікі у гламурному аутфіті вийшла в світ
Австралійська акторка обрала для прогулянки містом стильний лук з хижим принтом, який поєднала з базовим білим топом.
Елізабет Дебікі, відому за роллю принцеси Діани в серіалі «Корона», папараці зазнімкували на одній із вулиць Нью-Йорка. Знаменитість продемонструвала стильний образ, головним акцентом якого став анімалістичний принт.
На Елізабет був ефектний леопардовий комплект, що складався з укороченої куртки з поясом, яку вона накинула на плечі, й обтислої спідниці-олівця завдовжки до колін. Під куртку акторка одягла білий короткий топ, який відкривав її плаский живіт.
Лук Дебікі доповнила чорними гостроносими туфлями на підборах. У неї було розпущене волосся і натуральний макіяж. У руці зірка тримала окуляри.
Нагадаємо, Елізабет Дебікі у білій сукні з атласним блиском позувала на церемонії.