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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
1 хв

У леопардовому костюмі і з плетеною сумкою: папараці заскочили Ніну Добрев у Нью-Йорку

Канадська акторка болгарського походження привернула увагу луком у вбранні з анімалістичним принтом.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Ніна Добрев

Ніна Добрев / © Getty Images

Зірка серіалу «Щоденники вампіра» Ніна Добрев потрапила до об’єктивів фотографів у Нью-Йорку, де відвідала один зі світських заходів. Акторка обрала стильний комплект, який поєднав у собі елегантність, актуальний принт і жіночність.

На ній був костюм з чорно-білим леопардовим принтом, який складався з приталеного топа без рукавів та вузьких штанів. Талію вона підкреслила таким самим тканинним поясом з бантом.

Ніна Добрев / © Getty Images

Ніна Добрев / © Getty Images

Аутфіт Ніна доповнила білою плетеною сумкою з біло-золотистим ланцюжком і мінімалістичними чорними босоніжками на тонких шпильках, що візуально подовжили ноги зірки.

Волосся акторка уклала у м’які хвилі, зробила макіяж з чорним олівцем на очах і коричневою помадою н агубах. На руках у неї були каблучки з камінням і браслет.

Нагадаємо, Ніна Добрев у новому зніманні похизувалася короткою стрижкою.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
152
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