У леопардовому костюмі, блузці з глибоким декольте і без зморшок: 69-річна вдова Девіда Бові подивилася мюзикл

Вдова культового британського музиканта та співака Девіда Бові і топмодель – 69-річна Іман відвідала прем’єру оновленого мюзиклу "Циганка" на Бродвеї у The Majestic Theatre у Нью-Йорку.

Для своєї появи вона обрала ефектний образ. На моделі був блискучий коричневий костюм із леопардовим принтом, який складався із подовженого жакета і штанів-кльош зі стрілками. Його знаменитість поєднала із шоколадною блузкою з глибоким декольте, розшитою стразами. Взута вона була у чорні шкіряні ботильйони.

Іман / Фото: Getty Images

В Іман було ідеально рівне укладання і макіяж смокі-айс. До речі, вона має гарний молодий вигляд, на її обличчі немає жодної зморшки.

Шию жінка прикрасила делікатним золотим ланцюжком із підвіскою та коктейльною каблучкою з великим каменем.

Нагадаємо, Іман прийшла на галаконцерт із нагоди 20-річчя благодійної організації Wayuu Taya у Нью-Йорку у чорній сукні А-силуету з чорною вишивкою та великими сріблястими аплікаціями з камінням.

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