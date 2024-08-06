У леопардовому купальнику: переможниця "Холостяка-12" похизувалася стрункою фігурою і пружними сідницями

Катерина Лозовицька спокусливо продемонструвала ідеальну фігуру під час відпочинку.

Переможниця реалітішоу "Холостяк-12" – Катерина Лозовицька – опублікувала в Instagram відео з відпочинку на морі.

Дівчина постала у стильному леопардовому купальнику з пікантним вирізом на топі, крізь який вона блиснула сексуальними грудьми.

Катерина з різних ракурсів спокусливо продемонструвала струнку фігуру і пружні сідниці.

У неї було розпущене волосся, сонцезахисні окуляри на обличчі і сережки-кільця у вухах.

Нагадаємо, Катерина Лозовицька показала ніжні поцілунки з коханим.

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