У леопардовому купальнику: переможниця "Холостяка-12" похизувалася стрункою фігурою і пружними сідницями

Катерина Лозовицька спокусливо продемонструвала ідеальну фігуру під час відпочинку.
Переможниця реалітішоу "Холостяк-12" – Катерина Лозовицька – опублікувала в Instagram відео з відпочинку на морі.
Дівчина постала у стильному леопардовому купальнику з пікантним вирізом на топі, крізь який вона блиснула сексуальними грудьми.
Катерина з різних ракурсів спокусливо продемонструвала струнку фігуру і пружні сідниці.
У неї було розпущене волосся, сонцезахисні окуляри на обличчі і сережки-кільця у вухах.
Нагадаємо, Катерина Лозовицька показала ніжні поцілунки з коханим.
Читайте також:
- Позувала на пляжі: сексуальна учасниця "Холостяка-12" у купальнику похизувалася стрункими ногами
- У леопардовій сукні з акцентом на спокусливому декольте: учасниця "Холостяка-11" продемонструвала гламурний аутфіт
- Позувала у кукурудзі: учасниця "Холостяка-12" без бюстгальтера похизувалася пишними грудьми