У леопардовому купальнику та жакеті на голе тіло: ефектна Жизель Бундхен у новій фотосесії

43-річна бразильська супермодель – Жизель Бундхен – стала головною зіркою весняно-літнього випуску журналу РОР. Знімання проходили в Майамі, в певній промисловій зоні, проте модель навіть у такій обстановці мала приголомшливий вигляд.

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Стилісти підібрали для неї ефектні образи: вона приміряла леопардовий купальник з Celine, стильний жакет з імітацією бюстгальтера в поєднанні зі шкіряними велосипедками, червоний боді з широкими плечима, а також блакитну сорочку в клітинку, в якій вона позувала на дитячому триколісному велосипеді.

А на обкладинці глянцю Жизель була зазнімкована у білій футболці та шкіряних золотих трусах-шортах, розшитих металевими клепками.

Фото: Жизель Бундхен/Instagram

"Не можу повірити, що ми зробили 13 знімків за 3 години! Це рекорд для мене. Дякую, що приїхали до Майамі і добре провели час зі мною, мені було так весело! Хлопці, ви запалили!" – написала Бундхен під серією фото із цієї фотосесії.

Нагадаємо, раніше Жизель Бундхен засвітила сідниці у повністю прозорій спідниці. Вона з'явилася у промокампанії бренду відомого дизайнера Аззедіна Алая.

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