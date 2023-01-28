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У леопардовому купальнику: учасниця "Холостяка-12" похизувалася стрункою фігурою на пляжі у Бразилії

У леопардовому купальнику: учасниця "Холостяка-12" похизувалася стрункою фігурою на пляжі у Бразилії

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1883
Час на прочитання
1 хв
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У леопардовому купальнику: учасниця "Холостяка-12" похизувалася стрункою фігурою на пляжі у Бразилії

Роксолана/Instagram

Роксолана показала, як релаксує у теплих краях.

Учасниця 12-го сезону шоу "Холостяк" – візажистка Роксолана – виклала в Instagram світлини зі свого відпочинку у Бразилії.

Дівчина позувала на пляжі у купальнику з леопардовим принтом і легких білих штанях. Роксі продемонструвала свою струнку фігуру.

Роксолана/Instagram / ©
Роксолана/Instagram

Вона також опублікувала знімки, на яких у леопардовому бікіні ніжиться на сонці біля басейну. На талії вона зав'язала парео з рожевим принтом, а на голові у неї була блакитно-жовта бандана.

Роксолана/Instagram / ©
Роксолана/Instagram
Роксолана/Instagram / ©
Роксолана/Instagram

Роксолана також похизувалася фігурою у купальнику теракотового відтінку із зав'язками на талії.

Роксолана/Instagram / ©
Роксолана/Instagram

Нагадаємо, раніше Роксолана показала відвертий знімок, на якому вона позувала без спідньої білизни.

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Дата публікації
Перегляди
1883
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