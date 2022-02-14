У леопардовому купальнику з сексуальним декольте: учасниця "Холостяка-11" показала фото з ОАЕ

Джессіка Чегі поділилася пікантними світлинами з відпустки в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Джессіка Чегі опублікувала в Instagram нові знімки з відпочинку в ОАЕ.

На одному з них дівчина позувала на шезлонгу у леопардовому суцільному купальнику з вирізами на талії і з сексуальним декольте. Вона радісно усміхалася на камеру, демонструючи звабливу фігуру.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

На іншій світлині Чегі зазнімкована на колінах на пляжі. Одягнена вона у білі плавки і білу сукню-туніку макраме з торочкою.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Під фото Джес процитувала Стіва Джобса:

"Ваш час обмежений, не витрачайте його, проживаючи чуже життя. Не попадайтеся на гачок віровчення, яке існує на уявленнях інших людей. Не дозволяйте поглядам інших заглушати свій власний внутрішній голос. І дуже важливо мати мужність слідувати своєму серцю та інтуїції. Вони, так чи інакше, вже знають, що ви дійсно хочете зробити. Все інше – другорядне".

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