ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
621
Час на прочитання
1 хв

У леопардовому купальнику з пишним декольте: 60-річна Елізабет Герлі приголомшила молодим ефектним виглядом

Британська акторка похизувалася спокусливим пляжним луком.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі розбурхала уяву шанувальників новим пікантним фото, на якому вона продемонструвала ефектний пляжний аутфіт.

Акторка позувала у суцільному леопардовому купальнику від власного бренду Elizabeth Hurley Beach з відвертим декольте, яке підкреслило її пишні привабливі груди.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Герлі мала стрункий та молодий вигляд, якому може позаздрити багато дівчат.

Свій аутфіт Елізабет доповнила укладанням із локонами і макіяжем смокі-айс та з рожевою помадою на губах. Вуха вона прикрасила великими діамантовими сережками-цвяшками, а в руці тримала сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі показала, який має вигляд в іншому купальнику з «хижим» принтом із металевою фурнітурою.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie