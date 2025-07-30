У леопардовому купальнику з пишним декольте: 60-річна Елізабет Герлі приголомшила молодим ефектним виглядом

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Реклама

Елізабет Герлі розбурхала уяву шанувальників новим пікантним фото, на якому вона продемонструвала ефектний пляжний аутфіт.

Акторка позувала у суцільному леопардовому купальнику від власного бренду Elizabeth Hurley Beach з відвертим декольте, яке підкреслило її пишні привабливі груди.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Герлі мала стрункий та молодий вигляд, якому може позаздрити багато дівчат.

Реклама

Свій аутфіт Елізабет доповнила укладанням із локонами і макіяжем смокі-айс та з рожевою помадою на губах. Вуха вона прикрасила великими діамантовими сережками-цвяшками, а в руці тримала сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі показала, який має вигляд в іншому купальнику з «хижим» принтом із металевою фурнітурою.