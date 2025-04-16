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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

У леопардовому ліфі і обтислих джинсах: модель із Панами блиснула пишними формами на прогулянці

Грейсі Бон любить вбранням підкреслювати свої принади.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Грейсі Бон

Грейсі Бон

Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram відео зі своєї прогулянки містом.

Красуня вийшла у світ у леопардовому ліфі-топі, у якому її груди мали спокусливий вигляд. На Бон також були блакитні джинси, які підкреслили її величезні сідниці, і прозорі пластикові мюлі на шпильках.

У Грейсі було розпущене волосся, макіяж із пишними нарощеними віями і довгий манікюр.

"Ось такий має вигляд впевненість у собі під час носіння джинсів", – підписала дівчина відео.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Нагадаємо, Грейсі Бон у білому суцільному купальнику на пляжі продемонструвала свою фігуру.

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