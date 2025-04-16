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- Шоу-бізнес
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У леопардовому ліфі і обтислих джинсах: модель із Панами блиснула пишними формами на прогулянці
Грейсі Бон любить вбранням підкреслювати свої принади.
Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram відео зі своєї прогулянки містом.
Красуня вийшла у світ у леопардовому ліфі-топі, у якому її груди мали спокусливий вигляд. На Бон також були блакитні джинси, які підкреслили її величезні сідниці, і прозорі пластикові мюлі на шпильках.
У Грейсі було розпущене волосся, макіяж із пишними нарощеними віями і довгий манікюр.
"Ось такий має вигляд впевненість у собі під час носіння джинсів", – підписала дівчина відео.
Нагадаємо, Грейсі Бон у білому суцільному купальнику на пляжі продемонструвала свою фігуру.