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У леопардовому міні та з яскравим макіяжем: Авріл Лавін вручила музичну нагороду

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У леопардовому міні та з яскравим макіяжем: Авріл Лавін вручила музичну нагороду

Авріл Лавін / Фото: Associated Press

Зірка попроку нульових з'явилася на 15-й церемонії вручення нагороди Academy of Country Music Honors, яка відбувалася в Ryman Auditorium у Нешвіллі.

Співачка одягла леопардовий лук, що складається зі шкіряної куртки та мініспідниці, на яких були елементи леопардового принту, блискавки та заклепки. На куртці Авріл також був каптур, а образ доповнили яскравий макіяж та оригінально пофарбоване волосся.

Авріл Лавін / © Associated Press
Авріл Лавін / Фото: Associated Press
Авріл Лавін / © Associated Press
Авріл Лавін / Фото: Associated Press

Але це вбрання 37-річна знаменитість одягла не просто так, адже воно стало відсиланням до культового вбрання її землячки — канадської співачки Шанайї Твейн, в якому вона з'явилася у кліпі 1998 року на пісню That Don't Impress Me Much.

У відео на Шанаї було повністю леопардове вбрання.

Образ із культового кліпу Лавін вирішила відтворити, оскільки вручала Твейн нагороду на сцені. Для виходу на сцену Шанайя одягла золоту сукню від Halpern.

Авріл Лавін / © Associated Press
Авріл Лавін / Фото: Associated Press
Шанайя Твейн / © Associated Press
Шанайя Твейн / Фото: Associated Press

Також Твейн з'явилася на червоній доріжці церемонії і у той момент на ній також були речі в леопардовий принт, який за роки на сцені вже встиг стати її візитівкою. Ефектні чоботи вона одягла від Dolce&Gabbana, а сукню від Monsoori.

Шанайя Твейн / © Getty Images
Шанайя Твейн / Фото: Getty Images

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