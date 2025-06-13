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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

У леопардовому міні зі штучного хутра: Гейлі Бібер здивувала вибором вінтажного вбрання

Молода мама, модель і від недавнього часу ще й мільярдерка Гейлі Бібер, завітала на захід «Зв'язок в епоху руйнувань» під час Глобального форуму Business of Beauty 2025, який відбувся у Каліфорнії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Getty Images

Дівчина з'явилася на цьому заході в приголомшливому образі, який дуже далекий від сторого луку ділової бізнеследі. Річ у тому, що Гейлі одягла мінісукню від Versace з колекції осінь-зима 1996, яка була без рукавів та з асиметричним вирізом.

Цим вбранням вона відійшла від своєї звичайної нейтральної колірної палітри, оскільки сукня була в хижий принт і пошита зі штучного хутра. Спочатку вбрання було довшим, але, схоже, що Гейлі вкоротила її, щоб зробити міні та продемонструвати свої довгі ноги. Вбрання 28-річна Бебер доповнила чорними мюлями від Saint Laurent, лаконічною зачіскою та макіяжем з легкими та ніжними рум'янами на щоках.

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

На цьому заході вона обговорила продаж свого косметичного бренду Rhode за мільярд доларів, про який було оголошено минулого місяця.

Угода обійшлася elf Beauty у 800 мільйонів доларів, ще 200 мільйонів компанія пообіцяла виплатити Гейлі у разі зростання продажів. Очікується, що операцію буде остаточно закрито наприкінці 2025 року. Бібер залишиться в Rhode як креативна директорка і керуватиме відділом інновацій.

Голова та генеральний директор e.l.f. Beauty Таранг Амін і засновниця Rhode Гейлі Бібер / © Associated Press

Голова та генеральний директор e.l.f. Beauty Таранг Амін і засновниця Rhode Гейлі Бібер / © Associated Press

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном Бібером / © Getty Images

Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном Бібером / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
55
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