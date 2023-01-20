У леопардовому пальті і лоферах: 79-річна Катрін Деньов у стильному аутфіті прийшла на Тижень моди у Парижі

Французька акторка на власному прикладі демонструє, що мати прекрасний вигляд можна у будь-якому віці.

Катрін Деньов відвідала показ чоловічої колекції бренду AMI Alexandre Mattiussi, який відбувся в межах Тижня моди у Парижі.

Перед об'єктивами фотокамер акторка з'явилася у стильному аутфіті. На ній було пальто з леопардовим принтом, з-під якого визирали чорний жакет і чорні широкі штани. Вбрання Катрін скомбінувала зі зручними чорними лоферами.

Катрін Деньов / Фото: Getty Images

Деньов зробила акуратне укладання з локонами, ніжний макіяж із рожевим блиском на губах і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.

Нагадаємо, на Венеційському кінофестивалі Катрін сяяла у червоній сукні максі із розрізом спереду.

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