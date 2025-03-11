У леопардовому пальті: старша донька Ніколь Кідман знялася для глянцю

Старша донька актриси Ніколь Кідман — Сандей Роуз — стала моделлю і вже дебютувала на подіумі — вона брала участь у показі Модного дому Miu Miu, який представив колекцію на сезон весна-літо 2025 року.

Сандей Роуз Кідман-Урбан та Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Вона продемонструвала білу сукню, яку поєднувала з гетрами та туфлями на підборах.

Сандей продовжує будувати свою модельну кар'єру і знялася для W Magazine, який у своїй статті розповів про манекенниць-початківців.

Юна модель позувала в леопардовому пальті від Prada і в смугастому топі від цього ж бренду. Її волосся було накручено в дрібні кучері, а на обличчі візажисти зробили макіяж з акцентом на очі.

Сандей Роуз Кідман-Урбан

"Я завжди хотіла стати моделлю, але мама сказала, що я не зможу цього зробити, поки мені не виповниться 16 років", – розповіла Сандей Роуз Кідман-Урбан.

"Я відразу ж захотіла зробити це знову, коли зійшла з подіуму!" — поділилася модель про свій дебют на показі Miu Miu.

Більшу частину часу Сандей проводить будинки в Нешвіллі, де вона навчається в 10-му класі (її улюблений предмет – англійська) і відвідує додаткові заняття, такі як танці. Хоча зосереджена на модельному бізнесі, вона також хоче вивчати психологію у Нью-Йоркському університеті. Її мрія – стати режисеркою. "Мені дуже, дуже подобається Грета Гервіг", – каже Кідман-Урбан. Її улюблений фільм Гервіг – "зрозуміло, Барбі".

Сандей Роуз Кідман-Урбан та Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

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