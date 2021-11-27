У леопардовому пальті та з камуфляжною сумкою: Гайді Клум у стильному луці пройшлася Лос-Анджелесом

Німецька супермодель вийшла у світ в образі з анімалістичним принтом.
Гайді Клум потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Модель мала чудовий вигляд. Вона вирішила, що багато леопарду не буває.
На знаменитості було леопардове пальто із чорними вставками, які імітували лацкани, леопардова блузка та сірі картаті штани.
Лук Клум доповнила туфлями з хижим принтом на шпильках.
Розбавила свій аутфіт Гайді сумкою з камуфляжним принтом. Волосся її було розпущене, на обличчі були окуляри, а у вухах – золотаво-чорні сережки. У руці вона несла склянку із напоєм.
Ефектним завершенням її образу був довгий жовтий манікюр.
Раніше фотографи заскочили супермодель на прогулянці із чоловіком-музикантом — Томом Каулітцем. Пара не лише прогулялася містом, а й зайшла до кількох магазинів.
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