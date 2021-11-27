У леопардовому пальті та з камуфляжною сумкою: Гайді Клум у стильному луці пройшлася Лос-Анджелесом

У леопардовому пальті та з камуфляжною сумкою: Гайді Клум у стильному луці пройшлася Лос-Анджелесом

Німецька супермодель вийшла у світ в образі з анімалістичним принтом.

Гайді Клум потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Модель мала чудовий вигляд. Вона вирішила, що багато леопарду не буває.

На знаменитості було леопардове пальто із чорними вставками, які імітували лацкани, леопардова блузка та сірі картаті штани.

Гайді Клум / Getty Images

Лук Клум доповнила туфлями з хижим принтом на шпильках.

Розбавила свій аутфіт Гайді сумкою з камуфляжним принтом. Волосся її було розпущене, на обличчі були окуляри, а у вухах – золотаво-чорні сережки. У руці вона несла склянку із напоєм.

Ефектним завершенням її образу був довгий жовтий манікюр.

Раніше фотографи заскочили супермодель на прогулянці із чоловіком-музикантом — Томом Каулітцем. Пара не лише прогулялася містом, а й зайшла до кількох магазинів.

Гайді Клум і Том Кауліц / Getty Images

Читайте також: