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- Шоу-бізнес
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У леопардовому светрі й шкіряних штанях: Елізабет Дебікі папараці зазнімкували у Нью-Йорку
Акторка продемонструвала стильний варіант поєднання анімалістичного принта і шкіри.
Елізабет Дебікі потрапила під приціл фотографів на вулиці Нью-Йорка. Акторка продемонструвала стильне поєднання леопардового принту та чорної шкіри.
На ній був укорочений коричневий светр із чорним леопардовим візерунком і короткими рукавами, який трішки оголив низ живота. Він мав пухнасту фактуру, чорний високий комір та однотонне оздоблення на рукавах і по нижньому краю. Светр Елізабет поєднала з чорними шкіряними штанями прямого широкого крою.
Лук Дебікі доповнила чорними гостроносими туфлями і невеликою сумкою з тисненням під шкіру рептилії, яку несла на плечі. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри.
Акторка розпустила волосся і злегка підкрутила кінчики. У неї також був максимально природний макіяж.
Нагадаємо, Елізабет Дебікі у мерехтливому жакеті на голе тіло позувала на прем’єрі.