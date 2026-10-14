У леопардовому светрі й шкіряних штанях: Елізабет Дебікі папараці зазнімкували у Нью-Йорку

Елізабет Дебікі / © Getty Images

Реклама

Елізабет Дебікі потрапила під приціл фотографів на вулиці Нью-Йорка. Акторка продемонструвала стильне поєднання леопардового принту та чорної шкіри.

На ній був укорочений коричневий светр із чорним леопардовим візерунком і короткими рукавами, який трішки оголив низ живота. Він мав пухнасту фактуру, чорний високий комір та однотонне оздоблення на рукавах і по нижньому краю. Светр Елізабет поєднала з чорними шкіряними штанями прямого широкого крою.

Реклама

Елізабет Дебікі / © Getty Images

Лук Дебікі доповнила чорними гостроносими туфлями і невеликою сумкою з тисненням під шкіру рептилії, яку несла на плечі. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри.

Реклама

Акторка розпустила волосся і злегка підкрутила кінчики. У неї також був максимально природний макіяж.

Нагадаємо, Елізабет Дебікі у мерехтливому жакеті на голе тіло позувала на прем’єрі.

Новини партнерів