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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
1 хв

У леопардовому топі і бриджах: папараці заскочили американську телезірку під час прогулянки

Ембер Марі Мартінес обрала для свого виходу вбрання з анімалістичним принтом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ембер Марі Мартінес

Ембер Марі Мартінес / © Getty Images

До обʼєктивів папараці в Лос-Анджелесі потрапила американська телезірка Ембер Марі Мартінес.

Жінка вийшла в світ у цікавому аутфіті. На ній був топ без бретельок з леопардовим принтом і тонкий леопардовий шарф-стрічка, який вона обмотала навколо шиї.

Ембер Марі Мартінес / © Getty Images

Ембер Марі Мартінес / © Getty Images

Верх Ембер доповнила чорними бриджами з розрізами внизу і чорними мюлями на шпильках. Мартінес зібрала волосся у високий хвіст, випустивши спереду пасма, наділа на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, а вуха прикрасила золотими сережками.

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Дата публікації
Кількість переглядів
176
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