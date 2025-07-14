У леопардовому топі і бриджах: папараці заскочили американську телезірку під час прогулянки

Ембер Марі Мартінес / © Getty Images

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До обʼєктивів папараці в Лос-Анджелесі потрапила американська телезірка Ембер Марі Мартінес.

Жінка вийшла в світ у цікавому аутфіті. На ній був топ без бретельок з леопардовим принтом і тонкий леопардовий шарф-стрічка, який вона обмотала навколо шиї.

Ембер Марі Мартінес / © Getty Images

Верх Ембер доповнила чорними бриджами з розрізами внизу і чорними мюлями на шпильках. Мартінес зібрала волосся у високий хвіст, випустивши спереду пасма, наділа на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, а вуха прикрасила золотими сережками.

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