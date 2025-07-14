- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 176
- Час на прочитання
- 1 хв
У леопардовому топі і бриджах: папараці заскочили американську телезірку під час прогулянки
Ембер Марі Мартінес обрала для свого виходу вбрання з анімалістичним принтом.
До обʼєктивів папараці в Лос-Анджелесі потрапила американська телезірка Ембер Марі Мартінес.
Жінка вийшла в світ у цікавому аутфіті. На ній був топ без бретельок з леопардовим принтом і тонкий леопардовий шарф-стрічка, який вона обмотала навколо шиї.
Верх Ембер доповнила чорними бриджами з розрізами внизу і чорними мюлями на шпильках. Мартінес зібрала волосся у високий хвіст, випустивши спереду пасма, наділа на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, а вуха прикрасила золотими сережками.