У леопардовому топі і з вушками: модель в образі хижої киці продемонструвала плаский живіт

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нову гарячу світлину.

Білявка постала у спокусливому образі хижої киці. На ній був леопардовий кроптоп із пір'ям та довгими рукавами і леопардові стринги на зав'язках. Чі похизувалася пласким животом і тонкою талією.

Арабелла Чі/Instagram

Свій сексуальний лук вона доповнила гарною зачіскою з локонами, обідком із леопардовими вушками, ніжним макіяжем, золотими ланцюжками з підвісками, браслетами і каблучками.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі показалася у помаранчево-фіолетовому купальнику з жовтими зав'язками і цікавому кроптопі з довгими рукавами.

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