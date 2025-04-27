У леопардовому топі зі спокусливим декольте: модель із 17 розміром грудей відвідала прем'єру фентезі-фільму

Міла Кузнєцова

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Українська модель plus-size з 17-м розміром грудей — Міла Кузнєцова — відвідала у Києві прем’єрний показ фентезі-фільму «Очі: Легенда Карпат».

Міла постала на івенті у леопардовому топі зі спокусливим декольте, яке підкреслило її пишний бюст. Верх вона скомбінувала з чорними штанями з білими та леопардовими лампасами, а також зі світлими мокасинами. Лук Кузнєцова завершила сумкою теракотового відтінку.

Про фільм:

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Це легенда про магічних створінь, які живуть у лісах Карпатських гір. Події стрічки розгортаються на тлі мальовничих гірських пейзажів, а головні герої вчаться жити поруч із дивовижними істотами, а ще — співають і слухають українські пісні. За сюжетом, дівчина Юля народилась серед могутніх Карпат, в лісах якого сховані таємничі магічні створіння. На деяких — полюють, від деяких — тікають. Про особливих — створюють легенди. Як про нового «знайомого» Юлі — чарівного Очі, якого конче треба повернути додому.

У головних ролях фільму «Очі: Легенда Карпат» зіграли Віллем Дефо, Емілі Вотсон і Фінн Вулфгард. Режисером і сценаристом стрічки виступив Ісайя Саксон. Для нього — це перший повнометражний фільм, який стає й певним дослідженням власного роду, який бере початок з українських Карпат. У фентезі-фільмі є атрибути української культури, у ній звучать українські пісні: «Три поради» Ліни Прохорової, «Русалонька» виконавиці Руся. А легендарному українському оперному співаку Андрію Кикотю навіть підспівує сам герой Віллема Дефо, виконуючи український народний романс «Взяв би я бандуру». Продюсерами картини виступили брати Ентоні і Джозеф Руссо, режисери фільмів Marvel «Месники».

Стрічка вже в українському прокаті.