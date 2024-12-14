У леопардовому тренчі і боді з відвертим декольте: Cardi B у гламурному луку прийшла на вечірку Кім Кардашян

32-річна американська реперка і багатодітна мама з ніг до голови була у леопарді. Вона мала гламурний і спокусливий вигляд.

Cardi B відвідала вечірку з нагоди відкриття у Нью-Йорку першого флагманського магазину Кім Кардашян – SKIMS.

Реперка з'явилася там у вбранні з леопардовим принтом із колаборації Skims X Dolce & Gabbana. На ній був тренч із поясом, який акцентував увагу на її тонкій талії, а також боді з відвертим декольте, яке підкреслило її пишні і спокусливі груди.

Лук зірка доповнила чорними колготами в сітку, у яких вона продемонструвала яскраве татуювання на стегні, і туфлями-човниками з "хижим" принтом.

Cardi B / Фото: Getty Images

У реперки була висока зачіска, макіяж із дуже довгими віями і коричневою помадою, а також французький манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, шию – намистом із підвіскою у вигляді великого хреста, а палець – каблучкою з великим каменем.

До речі, Cardi B знялася у промокампанії Skims Cotton Collection у жовтні 2023 року.

Нагадаємо, на вечірку прийшла і Періс Гілтон, яка також обрала для своєї появи вбрання з леопардовим принтом.

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