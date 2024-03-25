У леопардовому тренчі і джинсових ботильйонах: Мел Бі зі Spice Girls у гламурному луку прийшла на шоу

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила співачка Мел Бі. Знаменитість прибула на денне токшоу The View.

Вона мала гламурний вигляд. На Мел був укорочений леопардовий тренч із поясом, чорна водолазка, червоні лосини з "хижим" принтом і джинсові ботфорти на шнурівці та шпильках.

Мел Бі / Фото: Getty Images

Аутфіт артистка доповнила місткою сумкою від Louis Vuitton із фірмовою монограмою бренду.

Мел Бі зібрала волосся у високий хвіст, одягла на обличчя окуляри, нафарбувала губи червоною помадою, вуха прикрасила сережками-кільцями і зробила манікюр із леопардовим дизайном.

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