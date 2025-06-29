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- Шоу-бізнес
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У леопардовому вбранні і з 7-річною донькою: папараці заскочили Кайлі Дженнер в аеропорту Венеції
Зірка реаліті та бізнесвумен приїжджала до Італії на розкішне весілля американського мільярдера.
Папараці заскочили Кайлі Дженнер в аеропорту Марко Поло у Венеції, куди вона приїжджала на розкішне весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес. Зірка релаліті йшла зі своєю 7-річною донькою Стормі.
Кайлі була одягнена у вбрання з леопардовим принтом, яке складалося з топа без рукавів та обтислих штанів.
Волосся вона зібрала у хвіст, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із нюдовою помадою та одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри. У вухах були лаконічні золоті сережки, а на руках — годинник, браслет і каблучки. На плечі у Дженнер висіла чорна сумка.
На дівчинці був чорний костюм із рюшами, який складався з топа на бретельках і спідниці.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер для весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес обрала срібну сукню від бренду Dilara Findikoglu з декольте, тонкими бретельками і шнурівкою спереду.