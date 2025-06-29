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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1317
Час на прочитання
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У леопардовому вбранні і з 7-річною донькою: папараці заскочили Кайлі Дженнер в аеропорту Венеції

Зірка реаліті та бізнесвумен приїжджала до Італії на розкішне весілля американського мільярдера.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Папараці заскочили Кайлі Дженнер в аеропорту Марко Поло у Венеції, куди вона приїжджала на розкішне весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес. Зірка релаліті йшла зі своєю 7-річною донькою Стормі.

Кайлі була одягнена у вбрання з леопардовим принтом, яке складалося з топа без рукавів та обтислих штанів.

Кайлі Дженнер із донькою / © Associated Press

Кайлі Дженнер із донькою / © Associated Press

Волосся вона зібрала у хвіст, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із нюдовою помадою та одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри. У вухах були лаконічні золоті сережки, а на руках — годинник, браслет і каблучки. На плечі у Дженнер висіла чорна сумка.

На дівчинці був чорний костюм із рюшами, який складався з топа на бретельках і спідниці.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер для весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес обрала срібну сукню від бренду Dilara Findikoglu з декольте, тонкими бретельками і шнурівкою спереду.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1317
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