У леопардовому вбранні та шкіряному плащі: Гайді Клум в екстравагантному вбранні сходила до театру

Гайді Клум / © Getty Images

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Модель та телеведучу Гайді Клум помітили фотографи у Театральному районі Нью-Йорка. Зірка німецького походження сходила на мюзикл Ендрю Ллойда Веббера «Бульвар Сансет», у якому грає співачка Ніколь Шерзінгер.

Образ для походу до театру Гайді обрала незвичайний, оскільки носила обтислий комбінезон в леопардовий принт і ботфорти відповідного дизайну. Поверх комбінезону вона одягла довге шкіряне пальто, що ще більше підкреслювало її розкішну фігуру.

Гайді Клум / © Getty Images

Зазначимо, що вироби зі шкіри знову стали популярним трендом серед світових зірок цього сезону, і Гайді одягає цей матеріал не вперше. Нагадаємо, що також нещодавно суперзірка з’явилася у шкіряному міні, яким підкреслила ноги.

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Хайді Клум / © Getty Images

А друге її вбрання зі шкіри було довшим, але не менш стильним. Сукня Клум була прикрашена драпуванням.

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Credits Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images