- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 53
- Час на прочитання
- 1 хв
У леопардовому вбранні та шкіряному плащі: Гайді Клум в екстравагантному вбранні сходила до театру
Супермодель привернула загальну увагу яскравим стилем.
Модель та телеведучу Гайді Клум помітили фотографи у Театральному районі Нью-Йорка. Зірка німецького походження сходила на мюзикл Ендрю Ллойда Веббера «Бульвар Сансет», у якому грає співачка Ніколь Шерзінгер.
Образ для походу до театру Гайді обрала незвичайний, оскільки носила обтислий комбінезон в леопардовий принт і ботфорти відповідного дизайну. Поверх комбінезону вона одягла довге шкіряне пальто, що ще більше підкреслювало її розкішну фігуру.
Зазначимо, що вироби зі шкіри знову стали популярним трендом серед світових зірок цього сезону, і Гайді одягає цей матеріал не вперше. Нагадаємо, що також нещодавно суперзірка з’явилася у шкіряному міні, яким підкреслила ноги.
А друге її вбрання зі шкіри було довшим, але не менш стильним. Сукня Клум була прикрашена драпуванням.