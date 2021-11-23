У леопардовому жакеті та на підборах: 88-річна Джоан Коллінз із чоловіком сходила до ресторану

У леопардовому жакеті та на підборах: 88-річна Джоан Коллінз із чоловіком сходила до ресторану

Акторка з'явилася на вулицях Лос-Анджелеса в ефектному луці.

88-річна Джоан Коллінз потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Вона була у компанії свого чоловіка – 56-річного Персі Гібсона. Подружжя йшло на вечерю до ресторану.

Акторка, як завжди ретельно продумала свій аутфіт. Джоан одягла жакет з леопардовим принтом, який до сих пір у трендах, чорний топ і чорні прямі штани з розрізами внизу.

Образ зірка доповнила блискучими туфлями із чорними носками. На шиї у неї висів золотий кулон на довгому ланцюжку.

Джоан Коллінз та Персі Гібсон / Getty Images

Коллінз зробила своє улюблене кучеряве укладання і насичений макіяж очей, губи вона нафарбувала червоною помадою.

Ми не припиняємо захоплюватися Джоан. На свій вік вона має просто чудовий вигляд.

Гібсон у ресторан одягнув білу сорочку, пісковий піджак, картаті штани, блакитні шкарпетки та чорні туфлі.

Раніше Коллінз вийшла у світ у чорній сукні з довгими рукавами та розсипом страз. Вбрання мало дуже високий розріз, який оголював ногу акторки. Образ вона доповнила масивними сережками, невеликою вечірньою сумкою, колготками в сітку та туфлями на підборах.

Джоан Коллінз / Getty Images

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