ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
1 хв

У леопардових лосинах і в компанії лабрадора: 70-річна Донателла Версаче позувала біля ялинки

Відома дизайнерка поділилася в Мережі новорічними фото.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Донателла Версаче

Донателла Версаче / © Донателла Версаче/Instagram

70-річна Донателла Версаче — італійська модельєрка і колишня креативна дизайнерка Versace — поділилася у своєму Instagram декількома фото, на яких вона зображена біля гарно прикрашеної до Різдва ялинки.

/ © Донателла Версаче/Instagram

© Донателла Версаче/Instagram

Донателла була одягнена в тонку коричневу водолазку, леопардові лосини з традиційним принтом Versace, а також у замшеві чоботи на високих тонких підборах. Волосся вона розпустила, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очі.

Поруч із Версаче позував лабрадор шоколадного забарвлення з червоно-білим святковим коміром.

/ © Донателла Версаче/Instagram

© Донателла Версаче/Instagram

«Щасливих свят від мене і Кайли! У цей час такої нестабільності і ненависті мої думки з дітьми всього світу, які страждають не зі своєї вини. Цьогоріч я підтримую благодійні організації, які дбають про дітей, які цього потребують. Я закликаю всіх вас зробити те ж саме, якщо можете. Бажаю всім щасливого 2026 року!» — написала під фото Донателла.

Іграшка на ялинці Донателли Версаче з її ініціалами / © Донателла Версаче/Instagram

Іграшка на ялинці Донателли Версаче з її ініціалами / © Донателла Версаче/Instagram

Раніше, нагадаємо, Донателла Версаче вийшла у світ у вечірньому образі. Вона з’явилася на щорічному світському заході — церемонії вручення премії CFDA Fashion Awards.

Дата публікації
Кількість переглядів
155
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie