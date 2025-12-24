У леопардових лосинах і в компанії лабрадора: 70-річна Донателла Версаче позувала біля ялинки

Донателла Версаче / © Донателла Версаче/Instagram

70-річна Донателла Версаче — італійська модельєрка і колишня креативна дизайнерка Versace — поділилася у своєму Instagram декількома фото, на яких вона зображена біля гарно прикрашеної до Різдва ялинки.

Донателла була одягнена в тонку коричневу водолазку, леопардові лосини з традиційним принтом Versace, а також у замшеві чоботи на високих тонких підборах. Волосся вона розпустила, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очі.

Поруч із Версаче позував лабрадор шоколадного забарвлення з червоно-білим святковим коміром.

«Щасливих свят від мене і Кайли! У цей час такої нестабільності і ненависті мої думки з дітьми всього світу, які страждають не зі своєї вини. Цьогоріч я підтримую благодійні організації, які дбають про дітей, які цього потребують. Я закликаю всіх вас зробити те ж саме, якщо можете. Бажаю всім щасливого 2026 року!» — написала під фото Донателла.

Раніше, нагадаємо, Донателла Версаче вийшла у світ у вечірньому образі. Вона з’явилася на щорічному світському заході — церемонії вручення премії CFDA Fashion Awards.