- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 155
- Час на прочитання
- 1 хв
У леопардових лосинах і в компанії лабрадора: 70-річна Донателла Версаче позувала біля ялинки
Відома дизайнерка поділилася в Мережі новорічними фото.
70-річна Донателла Версаче — італійська модельєрка і колишня креативна дизайнерка Versace — поділилася у своєму Instagram декількома фото, на яких вона зображена біля гарно прикрашеної до Різдва ялинки.
Донателла була одягнена в тонку коричневу водолазку, леопардові лосини з традиційним принтом Versace, а також у замшеві чоботи на високих тонких підборах. Волосся вона розпустила, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очі.
Поруч із Версаче позував лабрадор шоколадного забарвлення з червоно-білим святковим коміром.
«Щасливих свят від мене і Кайли! У цей час такої нестабільності і ненависті мої думки з дітьми всього світу, які страждають не зі своєї вини. Цьогоріч я підтримую благодійні організації, які дбають про дітей, які цього потребують. Я закликаю всіх вас зробити те ж саме, якщо можете. Бажаю всім щасливого 2026 року!» — написала під фото Донателла.
