У леопардових мінішортах і прозорій водолазці: американська акторка сміливим луком привернула увагу

Серая Макнейл обрала для своєї появи на заході ансамбль із “хижим“ принтом.

Аліна Онопа
Серая Макнейл

Серая Макнейл / © Getty Images

У нью-Йорку відбулася прем’єра фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій», яку відвідали зіркові гості. Нашу увагу привернула американська акторка Серая Макнейл, яка з’явилася там у сміливому луку.

На Сераї було леопардове пальто, леопардові мінішорти і чорна прозора водолазка, під яку вона одягла чорний бюстгальтер, що підкреслив її гарні груди.

Серая Макнейл / © Getty Images

Серая Макнейл / © Getty Images

Аутфіт акторка доповнила чорними колготами, чорними гостроносими туфлями та екстравагатною чорною сумочкою із золотим обрамленням.

У Макнейл була акуратна зачіска з чубчиком, вечірній макіяж і нюдовий манікюр із золотистим деокром.

