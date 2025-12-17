У леопардових мінішортах і прозорій водолазці: американська акторка сміливим луком привернула увагу

Серая Макнейл / © Getty Images

У нью-Йорку відбулася прем’єра фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій», яку відвідали зіркові гості. Нашу увагу привернула американська акторка Серая Макнейл, яка з’явилася там у сміливому луку.

На Сераї було леопардове пальто, леопардові мінішорти і чорна прозора водолазка, під яку вона одягла чорний бюстгальтер, що підкреслив її гарні груди.

Аутфіт акторка доповнила чорними колготами, чорними гостроносими туфлями та екстравагатною чорною сумочкою із золотим обрамленням.

У Макнейл була акуратна зачіска з чубчиком, вечірній макіяж і нюдовий манікюр із золотистим деокром.