У леопардових мінішортах і прозорій водолазці: американська акторка сміливим луком привернула увагу
Серая Макнейл обрала для своєї появи на заході ансамбль із “хижим“ принтом.
У нью-Йорку відбулася прем’єра фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій», яку відвідали зіркові гості. Нашу увагу привернула американська акторка Серая Макнейл, яка з’явилася там у сміливому луку.
На Сераї було леопардове пальто, леопардові мінішорти і чорна прозора водолазка, під яку вона одягла чорний бюстгальтер, що підкреслив її гарні груди.
Аутфіт акторка доповнила чорними колготами, чорними гостроносими туфлями та екстравагатною чорною сумочкою із золотим обрамленням.
У Макнейл була акуратна зачіска з чубчиком, вечірній макіяж і нюдовий манікюр із золотистим деокром.