У ліфчику та червоному штанному костюмі: Кріссі Тейген з'явилася у сексуальному образі

У ліфчику та червоному штанному костюмі: Кріссі Тейген з'явилася у сексуальному образі

Модель, мабуть, вирішила згадати минулі часи, коли брала участь у показах купальників.

Колишня модель Кріссі Тайген здивувала екстравагантним образом, коли з'явилася на вулицях Нью-Йорка в червоному штанному костюмі від бренду Alex Perry та сіро-блакитному ліфчику з мереживом та прозорими вставками.

Вбрання знаменитість доповнила червоними напівпрозорими туфлями від Gianvito Rossi та блакитним клатчем незвичайного дизайну від бренду Cult Gaia. Волосся Тейген було укладено на один бік, а акцентом у макіяжі візажисти зробили червону помаду на губах, яка перегукувалася з кольором вбрання.

Кріссі Тайген / Getty Images

Такий образ Кріссі обрала для появи на шоу Венді Вільямс. У своєму Instagram вона розмістила коротке відео, зроблене у гримерці.

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