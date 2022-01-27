У ліфчику та кофті в сітку: доньку Джуда Лоу заскочили папараці в Лондоні

У ліфчику та кофті в сітку: доньку Джуда Лоу заскочили папараці в Лондоні

21-річну доньку Джуда Лоу та Седі Фрост – Айріс – зазнімкували папараці під час прогулянки Лондоном.

Відомо, що свята дівчина провела на Ямайці, а зараз повернулася до Лондона.

21-річна модель обрала для повсякденного виходу пікантне вбрання. Вона вийшла на прогулянку в сітчастому топі нюдового кольору, під яким був бюстгальтер у тон і сірих штанах, до яких підібрала неоново-салатові чоботи Ugg Tasman. На голові у дівчини була відповідна бандана з принтом у вигляді листя і доповнила свій лук модель парою золотих сережок-кілець. На обличчі дівчина мала макіяж у натуральних відтінках, а в руці вона несла телефон.

Айріс Лоу / Getty Images

Айріс активно веде сторінку в Instagram, там можна побачити багато фотографій дівчини з різних подорожей. А ось фото із батьком Джудом Лоу зовсім немає.

Нагадаємо, батьки Айріс подали на розлучення 2003 року, через шість років після укладання шлюбу. Айріс живе з матір'ю в лондонському районі Прімроуз Гілл.

Седі Фрост і Джуд Лоу, 1997 рік / Getty Images

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