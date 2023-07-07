У ліфчику та костюмі цікавого дизайну: Тіна Кунакі відвідала показ у Парижі

26-річну модель заскочили на 20-й "Diner De La Mode" у рамках Паризького тижня моди в павільйоні Cambon Capucines у Парижі.

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

Одягнена Тіна була у цікавого крою чорний жакет з об'ємними рукавами, один із яких спадав із її плеча, а під жакетом був чорний бюстгальтер. Також модель була в чорних широких штанях з високою талією та взута у взуття з квадратними носами. Волосся модель зібрала в низький пучок, зробила ледь помітний макіяж очей і нанесла на губи ніжно-рожевий блиск. У вухах у неї сяяли золоті сережки.

Також Кунакі була зазнімкована серед гостей на показі Valentino Haute Couture Осінь/Зима 2023/2024 під час Тижня моди. На шоу дівчина прийшла у білій об'ємній сорочці, чорній мініспідниці, з тонкою краваткою на шиї та взута у чорні човники на високих підборах.

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Тіна в білій сорочці та широких джинсах прогулялася вулицями Парижа.

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

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