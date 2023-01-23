У ліфчику та потертих туфлях: Елізабет Дебікі стала гостею показу Christian Dior

Австралійська акторка, яка зіграла принцесу Діану в серіалі "Корона", після виходу п'ятого сезону шоу стала знаменитою і сьогодні з'явилася серед зіркових гостей показу Christian Dior.

У Парижі триває Тиждень моди, де Модні дома показують колекції сезону 2023. 32-річна Дебікі не залишилася непоміченою фотографами.

Елізабет Дебікі / Фото: Getty Images

Перед камерами акторка з'явилася у чорному бюстгальтері, поверх якого на ній була одягнена золотиста прозора блузка та чорний короткий жакет. Доповнила образ Елізабет максіспідницею з торочкою на подолі та гостроносими туфлями-човниками на підборах, які були, судячи з фото, не першої свіжості. Носи в туфлях були дещо потертими.

Елізабет Дебікі / Фото: Getty Images

Біляве волосся Дебікі зібрала у високий пучок і заколола шпилькою ззаду. А в макіяжі вона зробила акцент на очах і зовсім трохи на губах. Жодних додаткових аксесуарів до образу Дебікі додавати не стала.

Читайте також: