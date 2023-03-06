У ліфчику з каміння та в штанному костюмі: Сара Сампайо відвідала показ Stella McCartney

Шоу відбулося у школі верхової їзди у Парижі Manege de l'Ecole Militaire. Серед гостей були Джессіка Альба, Тіна Кунакі, Авріл Лавін та португальська модель Сара Сампайо.

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

31-річна знаменитість мала досить сексуальний вигляд, приїхавши на показ у бюстгальтері з каміння та в м'ятному штанному костюмі, що складався з широких штанів та подовженого розстебнутого блейзера. У руках у Сари був яскраво-зелений клатч. Волосся модель розпустила та розчесала за проділом та зробила легкий макіяж на обличчі.

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

Акторка Джесіка Альба одягла сукню-пальто в зміїний принт і колготи в сітку та взута цікаві туфлі-мюлі. Каміла Алвес була у молочно-білому штанному костюмі, ботильйонах зі зміїної шкіри та в капелюсі, а Авріл Лавін була у чорній шубі та чоботях-ботфортах.

Каміла Алвес та Джесіка Альба / Фото: Associated Press

Тіна Кунакі, Джессіка Альба, Авріл Лавін, Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

Читайте також: