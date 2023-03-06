У ліфчику з каміння та в штанному костюмі: Сара Сампайо відвідала показ Stella McCartney

Екс"ангел" Victoria's Secret Сара Сампайо відвідала показ колекції Stella McCartney сезону осінь-зима 2023-2024.
Шоу відбулося у школі верхової їзди у Парижі Manege de l'Ecole Militaire. Серед гостей були Джессіка Альба, Тіна Кунакі, Авріл Лавін та португальська модель Сара Сампайо.
31-річна знаменитість мала досить сексуальний вигляд, приїхавши на показ у бюстгальтері з каміння та в м'ятному штанному костюмі, що складався з широких штанів та подовженого розстебнутого блейзера. У руках у Сари був яскраво-зелений клатч. Волосся модель розпустила та розчесала за проділом та зробила легкий макіяж на обличчі.
Акторка Джесіка Альба одягла сукню-пальто в зміїний принт і колготи в сітку та взута цікаві туфлі-мюлі. Каміла Алвес була у молочно-білому штанному костюмі, ботильйонах зі зміїної шкіри та в капелюсі, а Авріл Лавін була у чорній шубі та чоботях-ботфортах.
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